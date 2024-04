Polèmica per les crítiques del copríncep episcopal d’Andorra a l’obligació d’incinerar cadàvers durant la covid

El copríncep episcopal d’Andorra, Joan-Enric Vives, va criticar la setmana passada que durant la pandèmia de la covid-19 es va trencar un “dret humà”. Es referia al fet que es va imposar la incineració dels cadàvers. Aquestes afirmacions del també arquebisbe d’Urgell van ser objecte de polèmica a finals de la setmana passada i l’Executiu andorrà va reaccionar immediatament per puntualitzar que les mesures que es van prendre “no van ser un caprici, sinó que es va fer per evitar contagis”. Van assegurar que van ser “de caràcter excepcional i de curta durada” a causa de la situació d’emergència sanitària que es vivia a Andorra. La incineració dels cadàvers va ser imposada a l’inici, van continuar, “per precaució”, ja que no es tenien prou evidències científiques sobre com es podia transmetre el virus. La intenció era evitar al màxim possible els contagis, van afegir fonts del Govern andorrà.

Per la seua part, el Partit Socialdemòcrata andorrà va valorar que els comentaris de l’arquebisbe “estan molt fora de lloc” i va lamentar que les seues crítiques “arribin quatre anys tard”. Andorra Endavant es va mostrar a favor de Vives i va declarar estar “d’acord al cent per cent” amb les seues paraules. Les polèmiques declaracions del Copríncep també van provocar la reacció de les funeràries. El gerent de Pompes Fúnebres Andorranes, Carles Moro, va explicar que les actuacions que es van fer durant la pandèmia obeïen a un protocol que estaven obligats a complir.