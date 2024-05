Obra urgent per reparar la séquia danyada al desbordar-se el canal

Operaris treballaven ahir per estabilitzar el talús del Canal de Balaguer a Térmens, que dijous va quedar danyat al desbordar-se aigua en dos trams del recorregut (com va avançar SEGRE ahir). “L’objectiu és reparar com més aviat millor la Séquia Vella de l’Horta de Térmens, que va quedar tapada de terra i pedres, i l’aigua va arrossegar part d’una arqueta de reg de la séquia”, va explicar ahir l’alcaldessa, Concepció Cañadell. Va avançar que la prioritat és poder regar sense problemes, malgrat que ara, després de l’episodi de pluja, no hi ha tanta urgència per fer-ho i en dos o tres dies es restablirà el servei amb normalitat. Durant el matí d’ahir es va treballar per netejar i assegurar el camí Peu de la Serra, que finalment va quedar obert al pas al migdia. No obstant, es va continuar estabilitzant el talús i retirant pedres i terra de la séquia per donar aigua als regants de la zona. Per la seua part, fonts de la companyia elèctrica Endesa, titular del canal, van atribuir el desbordament a la gran quantitat d’algues que s’havien acumulat a la base i lateral del canal durant els dos últims anys. Això, juntament amb el cabal que circulava dijous per aquesta infraestructura, de 42 metres cúbics per segon, va facilitar que l’aigua sobresortís per sobre, arrossegués part del camí i inundés finques, que van arribar a acumular fins a 20 centímetres d’aigua. Ahir el cabal era el mínim per poder treballar en la reparació.

Van apuntar des de la companyia que, al marge de l’actuació de neteja que es portarà a cap aquests dies a la infraestructura per retirar part de les algues, està previst que la tardor que ve es faci el buidatge i la neteja del canal. Aquesta actuació té lloc cada dos anys i es millora el revestiment de formigó, així com les juntes de dilatació i el control de filtracions. A més es retiren els sediments acumulats com les algues i s’eliminen espècies considerades invasores. Van afegir que el buidatge del Canal de Balaguer ja estava previst aquest mateix any.Agricultors de Térmens van assegurar dijous que en l’última setmana el canal anava molt ple, al màxim de la seua capacitat, especialment de nit. Van assegurar que mai havien vist l’aigua arribar als ponts que hi ha dins de la localitat. Ahir la infraestructura estava pràcticament buida.