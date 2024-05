Denuncia dos robatoris amb força en una setmana en una torre al Segrià

Una torre de Vilanova del Segrià ha patit dos robatoris amb força en una setmana. El primer va ser dissabte a la matinada dia 27 d’abril, quan els lladres van trencar la porta d’un magatzem agrícola que estava situat al costat de la casa i es van emportar una furgoneta, així com multitud d’eines i bateries. El vehicle va aparèixer dies després entre vinyes en una finca de Vilafranca del Penedès, tot i que no hi havia rastre del material robat.

L’últim assalt es va produir aquest passat dissabte, quan els lladres van tornar al magatzem per emportar-se una miniexcavadora. Els propietaris, que es trobaven a la casa durant tots dos robatoris i no es van adonar de res fins l’endemà al matí, van explicar que “havíem patit petits furts de ferralla anteriorment però cap com aquests, amb una setmana de diferència”. Van lamentar que aquest succés els ha generat “una gran sensació d’inseguretat i també impotència”. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar i trobar els presumptes autors.