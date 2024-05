Inicien la reforma energètica del bloc del Pati de Tàrrega

Les obres per millorar l’eficiència energètica d’un edifici del centre de Tàrrega ja estan en marxa. El projecte preveu una inversió de 2,5 milions, dels quals 1,2 estan subvencionats pels fons europeus Next Generation.

Es tracta d’una rehabilitació integral que se centra a dotar d’aïllament tèrmic les façanes i la coberta de l’edifici, així com instal·lar plaques solars i aerotèrmia per poder reduir considerablement el consum d’energia no renovable i les emissions de CO2. Les obres han obligat a resituar temporalment les parades del mercat setmanal dels dilluns de la plaça d’Anselm Clavé a la plaça Major.Els treballs es duen a terme a l’emblemàtic edifici El Pati, que ocupa els números 15, 16 i 17 de la plaça del Carme. Es tracta de la segona obra d’aquestes característiques que s’ha impulsat a Lleida, després d’una l’estiu passat a Cervera. La comunitat de Tàrrega està formada per més de 60 propietaris: 51 pisos, deu entresols i quatre locals, i la idea va sorgir del president, Isidre Ribalta, i l’administrador, Antoni Palou, que han comptat amb el suport de l’empresa Zenit, especialitzada en la millora energètica d’edificis. Està previst que aquestes obres durin un any.