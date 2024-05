Exigeixen dimissions per cobrar taxes per reclamacions al Canal d'Urgell

La plataforma Manifest del Gran Urgell reclama la dimissió dels directius del Canal d’Urgell per cobrar taxes per donar tràmit a les reclamacions patrimonials que centenars d’agricultors han presentat a la Casa Canal. Són de pagesos que es van quedar sense regar el cereal pel tancament del canal Principal el 25 d’abril del 2023 per preservar els fruiters, una mesura inèdita que va generar abundants pèrdues i queixes. Exigeixen compensacions per perjudicis que atribueixen a una mala gestió de la sequera.

El Manifest afirma que hi ha hagut centenars de reclamacions i critica el cobrament d’una taxa de 30 euros per a partícips i de 60 per als que no ho són per tramitar reclamacions, ja que ho considera il·legal. L’entitat creu que la taxa té un “component dissuasiu, i es pensen que molts ens farem enrere per haver de pagar”.La Casa Canal justifica aquests pagaments per un acord de la junta del febrer del 2023. Tanmateix, el Manifest considera que l’aprovat llavors “no fa referència a taxes per atendre reclamacions patrimonials i només s’actualitzen els imports per tramitar expedients, de manera que es diferencien els que són amb sortida de tècnics sobre el terreny i els que no”. Per aquesta raó, la plataforma critica els dirigents de la comunitat de regants, que culpen de no haver donat suport a les seues protestes. “Volen negar-nos el dret a reclamar, a més d’intentar desgastar-nos amb maniobres bastes”, diuen. Els culpen de ser “els únics responsables de la nostra situació per la seua ineptitud i actitud desafiadora i gens dialogant, que no els fa dignes de la nostra confiança.” Malgrat estar en desacord amb la taxa, insten els que presenten reclamacions a pagar-la, deixant clar que es reclamarà el seu retorn, i que adjuntin tota la documentació que es reclama quant a la valoració de danys i el número de la reclamació.

Per la seua part, el president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va afirmar que “des de fa anys tenim acordat aplicar un petit import per la tramitació d’expedients, distingint entre els peticionaris partícips i els que no ho són”, ja que són operacions complicades que porten molt temps i treball, va dir. Quant a les reclamacions de dimissió, Ros va assegurar que tots els que són al capdavant de la Casa Canal han estat elegits democràticament i que no s’han pres decisions amb les quals la majoria no estigués d’acord. Més de cent reclamacions patrimonials es van presentar ja el març per no haver pogut regar el cereal durant la passada campanya, amb demandes de compensació que oscil·laven entre els 1.000 i 45.000 euros.

Rebuig d’una planta de purins a prop del canal

Veïns de Santa Maria de Montmagastrell, nucli de Tàrrega, han mostrat el seu rebuig unànime d’un projecte per instal·lar una planta de tractament de dejeccions ramaderes, que tindria una capacitat de 27.375 metres cúbics anuals de purí de porc i que afectarien l’entorn del canal d’Urgell. La CUP a l’ajuntament de Tàrrega i al de Tornabous preveuen presentar al·legacions, segons informa Laia Pedrós.

Primers ajudes al cereal per pèrdues del 2023

La Generalitat ha aprovat el primer pagament d’ajuts als cultius herbacis, i també als hortícoles, afectats per la greu sequera de l’any passat. En aquest primer paquet d’ajudes s’ha autoritzat pagar 1.567 sol·licituds que sumen un import d’11.778.605 euros, que es percebran, segons fonts del departament d’Acció Climàtica, durant els propers dies. El conjunt dels ajuts ascendeix a 67 milions.