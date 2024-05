Boí Taüll adoptarà tecnologia per estalviar aigua i energia

Boí Taüll preveu invertir 120.000 euros en els propers quatre anys en tecnologies que li permetin estalviar aigua i electricitat en la fabricació de neu i combustible per trepitjar-la sobre les pistes. Per a això, l’estació projecta desplegar sensors que mesurin en cada moment els gruixos acumulats en el domini esquiable, localitzadors GPS per registrar els recorreguts de les trepitjaneu i una aplicació informàtica que estableixi recorreguts més eficients per a aquestes màquines.

Actius de Muntanya, propietària de l’estació i filial de (FGC), va obrir al febrer el concurs per adjudicar els dispositius i l’aplicació informàtica. Els plecs de la licitació apunten que “la recollida de dades, tant de màquines com de gruixos de neu” permetran “optimitzar l’estratègia d’innivació i millorar la trepitjada per reduir el consum d’aigua i energia. El concurs, pendent de resolució, té una única oferta d’Imagina International.“La gestió de la neu, l’aigua i l’energia constitueixen un dels principals costos d’explotació” de qualsevol estació d’esquí, apunten els plecs del concurs. El document recalca que, “en un context de canvi climàtic, en el qual es redueix la disponibilitat de neu i augmenten els costos per culpa de la crisi energètica, la transició cap a models de gestió més eficients seran la clau de la supervivència econòmica”.

En anys anteriors s’han dut a terme treballs a les pistes per eliminar obstacles i aplanar-les, la qual cosa facilita esquiar-hi amb gruixos menors de neu. Boí Taüll i la Molina formen també part d’un projecte de FGC, ICMAB-CSIC i TechnoAlpin que persegueix fabricar neu amb menys fred, aigua i energia.

Experiments d’innivació i obres a les pistes

El concurs per incorporar dispositius i aplicacions informàtiques a la gestió de la neu se suma a altres iniciatives per reduir el consum d’aigua i energia de Boí Taüll i, amb això, els seus costos d’explotació.