SUCCESSOS
Assassina a trets el seu gendre mosso d’esquadra en ple carrer al barri de Cappont de Lleida
Un home de 78 anys va matar suposadament ahir a trets el seu gendre de 47, agent dels Mossos, en ple carrer Doctora Castells, al barri de Cappont de Lleida. L’assassí es va quedar al costat del cadàver, va trucar als Mossos i va esperar que arribessin les patrulles per entregar-se amb la pistola homicida. El mòbil serien desavinences familiars.
Un home de 78 anys va assassinar presumptament a trets el seu gendre, un agent dels Mossos d’Esquadra que estava fora de servei, a primera hora de la tarda d’ahir al carrer Doctora Castells, al barri de Cappont de Lleida. L’assassí confés es va quedar al costat del cadàver, va guardar la pistola en una bossa, va trucar al 112 per explicar el que havia fet i es va entregar quan van arribar les primeres patrulles dels Mossos.
El mòbil del crim serien desavinences familiars entre els dos i no tindrien res a veure amb la professió de la víctima, actualment destinat a la comissaria de Mollerussa. La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió de Ponent s’ha fet càrrec del crim. L’arrestat és A.P.S., veí de la Pobla de Segur, i la víctima V.S.C., de 47, casat i pare de dos filles de 14 i 9 anys.
El crim es va produir al voltant de les 15.15 hores a l’altura del número 17 de Doctora Castells, davant d’un centre d’estètica i a escassos metres d’on vivia la víctima. Pel que sembla, l’agent havia portat les seues filles al col·legi Frederic Godàs i quan tornava al seu domicili el seu sogre se li va atansar, va treure una pistola, li va disparar diversos trets i va acabar amb la seua vida pràcticament a l’acte. Pel que sembla, l’home va tapar el seu gendre amb un llençol i va trucar al 112 per confessar el crim.
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 15.20 hores i fins al lloc van acudir diverses patrulles. A l’arribar, l’home els va entregar la seua documentació, va confessar que havia matat el seu gendre i els va mostrar una bossa en la qual hi havia la pistola.
Al lloc també van acudir els serveis sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i del CAP del barri, que només van poder certificar la defunció. La zona va ser acordonada i el tram del carrer es va tallar al trànsit.
Per la seua part, els agents de la Divisió d’Investigació Criminal es van entrevistar amb testimonis –algun dels quals va haver de ser atès pels sanitaris al trobar-se en estat de xoc– per obtenir dades. Agents de la Policia Científica van marcar els casquets i van fer fotos i vídeos de l’escena del crim, que es va omplir de curiosos.
Quant a l’homicida, algunes fonts van dir que havia estat ingressat en un centre psiquiàtric i podria haver patit un brot. Després del seu arrest, va ser traslladat a la comissaria per interrogar-lo.
Pel que sembla, podria haver-lo matat per desavinences perquè no li deixaven visitar les seues netes.
Per la seua part, veïns van explicar que al voltant de les 15.15 hores van escoltar una seqüència de trets en el que semblava un tiroteig i van veure que hi havia un home abatut a terra i, al costat d’ell, un home gran amb aparent tranquil·litat, que va agafar un telèfon i va trucar al 112.
Minuts després van arribar molt de pressa diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra. Segons testimonis, l’home els va dir “he estat jo”, per la qual cosa van procedir a la detenció davant de la confessió. Els Mossos van comptar amb el suport de la Guàrdia Urbana i de tres ambulàncies i un equip de psicòlegs del SEM.
L’aixecament del cadàver no es va efectuar fins a passades les 18.00 hores, després que l’autoritzés la comitiva judicial. Els caps d’Investigació dels Mossos van explicar a la jutgessa de guàrdia i a la fiscal els detalls per a la investigació judicial.
La víctima, V.S.C., estava casat, tenia dues filles de 14 i 9 anys i portava 21 anys als Mossos d’Esquadra. Actualment estava destinat a la comissaria de Mollerussa, concretament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell - les Garrigues, i havia estat a la sala regional de Lleida. També formava part de diverses entitats esportives.
El 9 de novembre –d’aquí a un mes– es compliran dinou anys d’un assassinat que es va produir a escassos metres del d’ahir. Va ser al carrer Riu Ter, quan un pistoler va matar Isaac Martínez, de 26 anys, quan sortia de casa seua. Encara no s’ha resolt.