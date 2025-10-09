La víctima del crim de Lleida: agent dels Mossos de 47 anys, veí de Cappont i pare de dues filles
Actualment estava destinat a la comissaria de Mollerussa, concretament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell - les Garrigues, i havia estat a la sala regional de Lleida
Un home de 78 anys va assassinar presumptament a trets el seu gendre, un agent dels Mossos d’Esquadra que estava fora de servei, a primera hora de la tarda d’ahir al carrer Doctora Castells, al barri de Cappont de Lleida. L’assassí confés es va quedar al costat del cadàver, va guardar la pistola en una bossa, va trucar al 112 per explicar el que havia fet i es va entregar quan van arribar les primeres patrulles dels Mossos.
Assassina a trets el seu gendre mosso d'esquadra en ple carrer al barri de Cappont de Lleida
L’arrestat és A.P.S., veí de la Pobla de Segur, i la víctima V.S.C., de 47, casat i pare de dos filles de 14 i 9 anys.
La víctima, V.S.C., estava casat, tenia dues filles de 14 i 9 anys i portava 21 anys als Mossos d’Esquadra. Actualment estava destinat a la comissaria de Mollerussa, concretament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell - les Garrigues, i havia estat a la sala regional de Lleida. També formava part de diverses entitats esportives.