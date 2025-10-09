SUCCESSOS
“He estat jo”: la confessió de l’autor de l'assassinat a Lleida als primers policies que van arribar
Els Mossos van recuperar l’arma homicida, una pistola que va guardar en una bossa i que no seria del cos de Mossos d'Esquadra. Atenció psicològica a familiars i companys
“He estat jo.” Amb aquestes paraules A.P.S. va confessar que havia assassinat el seu gendre. Tot apunta que havia planejat l’assassinat ja que a la bossa portava la pistola i, pel que sembla, un llençol amb què va cobrir el cadàver. No li va disparar un ni dos trets. Van ser més i el va rematar.
Lleida
Assassina a trets el seu gendre mosso d’esquadra en ple carrer al barri de Cappont de Lleida
Albert Guerrero
L’arma homicida, pel calibre, no era de les que utilitza el cos. La víctima no va poder defensar-se i va morir pràcticament a l’acte. L’home, amb summa fredor, va agafar el telèfon per trucar al 112 i explicar el que havia ocorregut. A escassos metres diverses persones observaven atònites el que acabava de succeir. També als establiments que hi ha just al lloc del crim.
Amb el pas dels minuts, va anar transcendint el que havia passat. Un home gran havia matat a trets el seu gendre, veí del barri i agent dels Mossos d’Esquadra. Al lloc van acudir desenes de dotacions policials, de Seguretat Ciutadana, ARRO, Investigació i Científica. També hi va acudir l’intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada.
La Direcció General de la Policia va emetre ahir a la nit un comunicat en el qual afirma que, “en aquests moments dolorosos, volem expressar les nostres més sinceres condolences a la família, amistats, companys i companyes. Hi compartim el reconeixement a la seua trajectòria i la seua dedicació exemplar al cos dels Mossos d’Esquadra durant els 21 anys de servei”.
Van activar els serveis psicològics per donar atenció i acompanyament als companys i companyes de la comissaria de Mollerussa a la qual el mosso d’esquadra assassinat estava destinat. Les banderes de la comissaria de la capital del Pla onejaven ahir a la nit a mig pal.