FGC inverteix dos milions per adaptar el Pla de Vilanoveta als futurs trens de Manresa

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha adjudicat les obres de remodelació del taller del Pla de Vilanoveta per al futur servei de la línia de tren entre Lleida i Manresa, la RL3, que des de febrer ofereix 14 trens al dia de dilluns a divendres entre Lleida i Cervera. Els treballs suposen una inversió de 2,2 milions d’euros i han estat adjudicats en quatre lots. Així mateix, es preveu la instal·lació d’un pont grua amb capacitat d’elevació d’unes 16 tones que ja ha adjudicat a Konecranes and Demag SLU per 120.686 euros. Aquest equipament permetrà aixecar els boggies i altres elements de les unitats de tren de la línia Lleida-la Pobla de Segur i Rodalies Lleida-Manresa (sèries 331, 332 i altres sèries similars que corresponen al tipus de trens que pot gestionar FGC).

També s’ha adjudicat la instal·lació d’un torn de fossa al taller per al manteniment de les rodes dels combois i de diferents tipus de trens i vehicles ferroviaris, en funció del seu pes màxim per eix que estarà gestionat per Patentes Talgo SLU i que té un cost de 1.085.370 euros, així com un equip extractor de muntatge per un valor de 260.960 euros. El concurs inclou la instal·lació i posada en marxa d’un túnel de rentat de trens per eliminar grafitis que s’habilitarà a la zona de vies. En aquest cas, la plataforma haurà d’estar separada del safareig convencional i comptarà amb una xarxa pròpia de canals d’aigua. El cost del túnel ascendeix a 408.980 euros i ha estat adjudicat a Autoequip Ibérica SA.Les diferents obres d’adequació es portaran a terme per posar a punt el taller de cara a la futura actuació de FGC a les línies RL-3 de Lleida a Cervera i l’RL-4 de Lleida a Manresa prevista per a finals del 2025. Aquest servei es prestarà amb els quatre nous trens que ja s’estan construint a càrrec de l’empresa Stadler. El contracte, que suposa una inversió de 44 milions d’euros, inclou el manteniment dels combois per un període de quinze anys. Es preveu que les obres comencin després de l’estiu, segons van indicar representants de Ferrocarrils de la Generalitat.

La construcció dels quatre trens suposa una inversió de 44 milions a càrrec de la firma Stadler

En una tercera fase es preveu també l’adequació de la nau del Pla de Vilanoveta per ubicar noves instal·lacions i també la remodelació de l’espai d’oficines. Actualment, Ferrocarrils treballa en la redacció del projecte d’aquesta última actuació.

Conveni de la Generalitat amb Adif per utilitzar les instal·lacions

Ferrocarrils de la Generalitat té un conveni des de fa anys amb Adif per utilitzar les instal·lacions del Pla de Vilanoveta al polígon industrial El Segre ja que són propietat de l’Estat. FGC ja les ha utilitzat per posar en marxa els combois que operen a la línia de Lleida a la Pobla de Segur i en l’actualitat per al seu manteniment. De fet, també es preveu l’electrificació de noves vies per al funcionament dels nous equipaments, van indicar fonts de FGC.El 2025, amb FGC al capdavant del servei, la R-12 es dividirà en l’RL-3 entre Lleida i Cervera i l’RL-4 entre la capital del Segrià i Manresa. Per arribar a Barcelona s’haurà d’enllaçar amb l’R4 al Bages i els transbords seran d’entre cinc i deu minuts. Els quatre nous trens que tindrà la línia de Lleida a Manresa tindran capacitat per a uns 440 viatgers cada un i assoliran una velocitat màxima de 140 quilòmetres per hora.