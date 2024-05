Greu un nen de 6 anys en un atropellament a Mollerussa

Un nen de sis anys va resultar ferit de caràcter greu al ser atropellat per un cotxe a primera hora de la tarda d’ahir a Mollerussa. L’accident es va produir a les 15.00 hores al pas zebra que hi ha a la intersecció a l’avinguda Canal amb el carrer Ferran Puig de la capital del Pla d’Urgell. Fins al lloc van acudir tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), una patrulla de la Policia Local i dos dotacions dels Bombers de la Generalitat. El nen anava acompanyat de la seua mare i s’investiguen les causes del sinistre. Després de ser atès in situ, el menor va ser evacuat en una ambulància medicalitzada a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic greu. Posteriorment va ser traslladat en helicòpter a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Per una altra banda, i pràcticament a la mateixa hora, quatre persones van resultar ferides de caràcter lleu en una col·lisió múltiple que hi va haver a l’N-II entre Lleida i Alcarràs, al mateix punt on el passat dia 4 va perdre la vida una conductora de 39 anys i els seus fills van resultar ferits greus en una col·lisió frontal. El sinistre d’ahir es va registrar a les 14.59 hores al quilòmetre 456,9 i fins al lloc van acudir tres dotacions dels Bombers, patrulles dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del SEM. Va ser un xoc per abast en direcció a Lleida i hi va haver retencions.