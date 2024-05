Mobilització de ramaders en el Pallars Sobirà contra la proliferació d’ossos

Ramaders del Pallars Sobirà es manifestaran dimarts per protestar per la proliferació de l’os al Pirineu. Els organitzadors de la mobilització tenen intenció de tallar la C-13 a partir de les 10.00 hores amb una concentració de tractors a l’avinguda Comtes del Pallars.

Aquesta protesta s’ha convocat després de dos albiraments d’ossos aquesta setmana en el municipi d’Alins: un a prop de la carretera entre Araós i Ainet de Besan i un altre a Costuix, on un ramader el va trobar prop de les seues eugues i el va foragitar amb ajuda dels seus gossos.

L’Associació de Ramaders del Pallars Sobirà és una de les entitats organitzadores de la manifestació. El seu president, Xavier Ribera, va afirmar que "l’os és incompatible amb la ramaderia extensiva" i que iniciatives com la taula de mediació de la Generalitat no han contribuït a millorar la convivència entre aquesta activitat i els grans depredadors.

Els ramaders compten amb la col·laboració amb l’organització agrària Asaja. El seu president a Lleida, Pere Roqué, considera necessari traslladar ossos o establir per a ells grans àrees amb tancaments perimetrals. "No volem cap os mort, però s’estan atansant a zones habitades i suposen un perill, tant per a la ramaderia com per a les persones", va dir.

La població d’ossos s’estima en més de 80 exemplars al Pirineu. Als 83 dels que es tenia constància fins ara, se suma un primer cadell d’os albirat setmanes enrere en el departament francès de l’Ariège, a prop del Pallars Sobirà i Aran.