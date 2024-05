Detinguts els dos suposats autors d'una onada de robatoris amb camió grua a la Segarra

Dos homes de 27 i 34 anys han estat detinguts pels Mossos d’Esquadra com a presumptes autors d’una onada de robatoris a la Segarra que tenia com a particularitat que els lladres utilitzaven un camió grua per cometre’ls, com va avançar SEGRE. Es tracta de dos veïns de la zona i la policia catalana els acusa de cinc delictes de furt. Van ser arrestats el 8 de maig passat i van quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge de Cervera quan siguin requerits.

Els arrestos són el resultat d’una investigació policial oberta arran d’una sèrie de furts comesos entre els dies 18 i 27 de març als municipis de Sant Guim de Freixenet i Estaràs, en els quals els lladres havien utilitzat un camió grua per emportar-se el material robat. En concret, el 18 de març van sostreure uns 30 metres de tanca viària d’un pont a Sant Guim de Freixenet i l’endemà van robar les portes del cementiri de Gàver, nucli d’Estaràs, com ja va avançar aquest diari. Uns dies més tard, entre el 25 i 27 de març, es van emportar material agrícola divers, com cultivadors o curres que es trobaven en descampats de Sant Guim.

La investigació policial ha determinat que, posteriorment, els lladres van vendre tot el material robat en ferralleries. La investigació va acabar la setmana passada amb la identificació i detenció dels presumptes lladres, que van quedar lliures després de declarar a la comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.

Pel que fa als robatoris, en el cas de la tanca de la carretera, els autors les van desmuntar i les van dipositar en un bosc del municipi per després recollir-les amb un camió grua. Les peces estaven col·locades al pont que travessa la via del tren per on ha de passar la futura variant del municipi que connectarà les carreteres LV-1003 i BV-1001. Algunes persones que passaven caminant per la zona van veure com desmuntaven les tanques de carretera i van comentar que els lladres ni es van immutar i van continuar amb el robatori.

En el cas del cementiri de Gàver, van arrancar i es van emportar la porta després de fer caure diversos metres de paret. Així mateix, en una explotació agrícola van sostreure una mola, unes eines cilíndriques també conegudes com rul·lo o curra amb les quals s’aplana la terra i que per a arrossegar-les es necessita un tractor. Els tres botins eren voluminosos, metàl·lics i tenien un pes elevat.

Denúncies dels consistoris

En el cas dels robatoris de la tanca i de la porta del cementiri, els ajuntaments de Sant Guim de Freixenet i d’Estaràs van presentar les respectives denúncies. Tant un alcalde com l’altre van afirmar que fins llavors no havien patit robatoris d’aquest tipus.