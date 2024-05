Tàrrega estrena el Mercat del Vehicle d'Ocasió amb més de 400 vehicles

Tàrrega va inaugurar ahir l’XI edició del Mercat del Vehicle d’Ocasió amb la xifra rècord de divuit concessionaris, que han posat a la venda més de 400 vehicles de diferents marques i els preus dels quals oscil·len entre els 2.500 i els 82.900 euros. La principal novetat és que el certamen s’ha avançat una setmana a petició dels expositors, per no coincidir amb l’Aplec del Caragol de Lleida. Va obrir les portes divendres al matí, quan fins l’any passat obria a la tarda. L’alcaldessa de la localitat, Alba Pijuan, i la regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, van visitar el Mercat, situat a la zona esportiva de la capital. Pijuan va destacar que “volem potenciar les vendes amb un sorteig de 2.000 euros entre els compradors d’un vehicle en el marc del certamen”. Robert va agrair “el suport de tots els concessionaris de Tàrrega a la fira”. Va afegir que “quan l’ajuntament prepara una fira per potenciar un sector espera una resposta positiva al màxim, i en aquest cas l’hem trobat”. L’horari del Mercat del Vehicle d’Ocasió és de 10.00 a 20.00 hores.