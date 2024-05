Detinguts a Lleida per robar Toyota RAV4 i vendre'ls a l'Àfrica

Els Mossos d’Esquadra, juntament amb el servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, van detenir entre el 24 d’abril i el 2 de maig a Lleida quatre presumptes membres d’un grup criminal dedicat a robar cotxes Toyota RAV4 que venien fraudulentament a l’Àfrica. Als arrestats, d’entre 29 i 47 anys, els imputen deu robatoris de vehicles i pertinença a organització criminal i, segons els investigadors, eren els encarregats de seleccionar els cotxes i facilitar les dades necessàries per executar els robatoris amb seguretat. La investigació continua oberta per detenir la resta d’integrants, d’origen francès. El Toyota RAV4 és de la categoria SUV (Sport Utility Vehicle o vehicle esportiu utilitari) i els lladres van obtenir un sistema per sostreure’ls sense forçar-los.

La investigació es va obrir a l’octubre després de registrar-se set robatoris de cotxes de la mateixa marca i model del 28 al 30 d’octubre: dos a Lleida, un a Alpicat, dos a Girona i un a Montsó. També s’investiga la relació amb dos robatoris al novembre a Almeria i altres a Europa. La Guàrdia Urbana de Lleida va recuperar dos vehicles gràcies a les dades facilitades pels propietaris dels sistemes de geolocalització.

L’organització estava dividida en tres nivells: una persona, encarregada de dirigir les accions, gestionava el trasllat per via marítima dels cotxes robats; el segon nivell s’encarregava de robar, i l’últim nivell, el dels detinguts, s’encarregaven de localitzar els vehicles. Una vegada robats, els aparcaven en zones aïllades per assegurar-se que no havien estat descoberts i, al cap d’uns dies, els traslladaven en contenidors marítims per vendre’ls a l’Àfrica.

D’aquesta forma, el 28 de novembre es va interceptar un contenidor al port de Las Palmas de Gran Canària que contenia tres dels vehicles robats a Lleida. Pocs dies després, en un port de Gàmbia, les autoritats portuàries van interceptar un altre contenidor que traslladava tres vehicles, dos dels quals robats a Almeria. Els arrestats van quedar lliures i han d’acudir al jutge quan siguin requerits.

Els agents van inspeccionar la furgoneta i hi van trobar material robat i la documentació del possible autor, la foto del qual coincidia amb el sospitós escapat, que serà imputat pels delictes de robatori amb força i conducció temerària.