Primeres vendes de cotxes al Mercat de Tàrrega

Tàrrega va celebrar ahir la segona jornada del Mercat del Vehicle d’Ocasió, en la qual els concessionaris van destacar que ja havien tancat algunes vendes. Van reconèixer que eren poques, malgrat que van recalcar que sí que havien fet molts contactes que poden facilitar futures vendes, segons els mateixos expositors. El certamen compta amb la participació de 18 concessionaris, que han posat a la venda més de 400 models seminous, de gerència i quilòmetre 0 amb preus que oscil·len entre els 2.500 i els 82.900 €. La fira encara pot visitar-se avui diumenge de 10.00 a 20.00 hores. La principal novetat és que s’ha avançat una setmana a petició dels expositors per no coincidir amb l’Aplec de Caragol de Lleida. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar el sorteig de 2.000 euros entre els comparadors per potenciar vendes.