El tribut a Daft Punk Robot Rock Alive, cap de cartell del festival d’Alguaire

El grup Robot Rock Alive farà tribut a Daft Punk aquest 6 de juliol en la segona edició del Lleida Airport Remember Festival, que tindrà lloc a l’aeroport d’Alguaire des de les 20 h de dissabte fins les 6 h de diumenge. El tribu encapçalarà un cartell amb més de 30 DJ entre qui es troben els lleidatans Joseph Wonder, Manel Lopez i Jose Lorenzo. Els organitzadors i el Sr. Postu, que col·laborarà amb la venda de xapes solidàries per lluitar contra el càncer, van revelar el cartell ahir a l’aeroport davant d’un centenar de persones que van gaudir d’un vermut amb música electrònica.

Un centenar de persones van gaudir d'un vermut electrònic a l'aeroport d'Alguaire.Marc Carbonell

Una de les principals novetats d’aquesta segona edició serà el desplegament d’una gran pantalla led de 100 metres quadrats "mai no vesteixi a Lleida", segons va afirmar el DJ Joseph Wonder, portaveu de l’organització. Ocuparà un dels dos escenaris, on els visuals dissenyats per Oriol Torres seguiran el 'techno' de David Oleart, el també organitzador Jordi Vèliz o Sergi Domene (Flaix FM).

Els organitzadors celebren que en la primera hora de venda d’entrades van despatxar més de 1.000, i expliquen que en porten més de la meitat de l’aforament de 5.000 persones complet. Així, esperen tornar a esgotar entrades com l’any passat.