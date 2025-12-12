Patrimoni
Un fenomen únic a la Seu Vella donarà la benvinguda a l’hivern
Una projecció solar de la rosassa de Ponent il·luminarà el presbiteri de la vella catedral de Lleida, un esdeveniment que només succeeix una vegada a l’any, durant el solstici d’hivern || El dissabte 20 de desembre, organitzat per l’associació Amics de la Seu Vella
El presbiteri de la vella catedral de la Seu Vella de Lleida acollirà el dissabte 20 de desembre un fenomen singular: la projecció solar de la rosassa de Ponent sobre l’absis de manera perfecta. Es tracta d’un esdeveniment que només succeeix una vegada a l’any, durant el solstici d’hivern, i va ser descobert el 2024 pel fotògraf especialitzat en astronomia Ramon I. Canyelles. "Durant tot un any he analitzat el naixement de la llum i el seu recorregut per tot l’edifici, que juga des de l’entrada fins l’absis", explica Canyelles.
Per mostrar aquest curiós succés al públic que dona benvinguda a la nova estació, l’associació Amics de la Seu Vella organitza un acte el mateix dia 20 a partir de les 15.00 hores. "Primer, el públic descobrirà què és un solstici i com funciona, abans que tingui lloc la projecció, prevista al voltant de les 15.56 hores", assegura Joan-Ramon González, president de l’associació.
A més, la cita comptarà amb la col·laboració del rapsode Anna-Maria Giménez, qui ha compost dos sonets inspirats en aquest singular fenomen del qual serà escenari el temple lleidatà i apunta que "aborden l’emocionant descobriment de la projecció i la seua cerimònia de presentació".
"La singularitat d’aquesta projecció, sens dubte, pot donar un impuls a la candidatura del conjunt monumental de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial de la Unesco", afirma González.