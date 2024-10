El misteri al voltant de la Torre dels Exorcismes de la Seu Vella: "s'hi feien rituals"

La Seu Vella de Lleida amaga molts misteris entre les seves pedres centenàries. Un d'ells és la curiosa Torre dels Exorcismes, una estructura massissa que passa desapercebuda de la primera mirada de l'espectador. Però, què s'hi feia realment en aquesta enigmàtica torre? Contràriament al que el seu nom suggereix, els rituals que s'hi duien a terme no tenien res a veure amb dimonis o possessions.

Segons explica a SEGRE Joan Ramon González, president de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida, la torre servia per realitzar cerimònies destinades a allunyar les tempestes de primavera que podien malmetre les collites. "Exorcisme és allunyar el dimoni, i el dimoni a Lleida són les tempestes de primavera, que en una tarda poden acabar amb la collita de tot un any", afirma González.

Rituals per protegir l'Horta de Lleida

La Torre dels Exorcismes, orientada cap a l'Horta de Lleida, oferia l'emplaçament ideal per dur a terme aquests rituals protectors. González explica que "l'exorcisme era que pujava el capellà i resava una pregària, un fet similar als comunidors que hi havia al Pirineu, una cerimònia similar". Res de crits, sang per les parets, cossos convulsionant pel terra i caps girant 360 graus, doncs.

En realitat aquesta torre massissa i buida tenia una funció: connectar la planta baixa amb les dues cobertes de l'antiga catedral de Lleida. Tanmateix, al segle XIV, l'accés principal mitjançant una escala de caragol es va desfer per la construcció de la capella dels Clariana. Actualment, l'única via d'accés és a través d'una escala tipus ferrata, escalant.

Deu anys sense visites a la torre

"L'última vegada que hi vaig pujar va ser fa una dècada, quan aquesta torre va servir per colonitzar el turó amb falcons per foragitar coloms i pardals", recorda González. Una curiositat addicional és que la Seu Vella comptava amb una altra torre idèntica a l'altre costat, que malauradament va desaparèixer quan va volar el polvorí.

Contextualització històrica

Les pràctiques rituals per protegir les collites de les inclemències meteorològiques eren comuns en moltes cultures antigues. A l'Europa medieval, era habitual que els capellans i religiosos realitzessin cerimònies i pregàries per allunyar les tempestes, pedregades i altres fenòmens que podien arruïnar les collites, base de la subsistència de la població.

La Torre dels Exorcismes de la Seu Vella de Lleida és un testimoni mut d'aquestes creences i pràctiques ancestrals. Tot i que el seu nom pot evocar imatges tètriques i obscures, la realitat és que servia per acollir rituals protectors, essencials per a la supervivència de la comunitat en uns temps en què l'agricultura era la principal font de sustent.

La Torre dels Exorcismes de la Seu Vella de Lleida, malgrat el seu nom inquietant, era un emplaçament on es realitzaven rituals per protegir les collites de les tempestes primaverals. Aquesta torre massissa i buida, actualment només accessible mitjançant una escala tipus ferrata, és un testimoni silenciós de les creences i pràctiques ancestrals per salvaguardar la subsistència de la comunitat en temps passats.