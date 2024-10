El monjo misteriós que apareix a la Torre dels Exorcismes de la Seu Vella

Durant els mesos de tardor i hivern, un personatge que podria ser un religiós amb caputxa apareix i desapareix durant les hores del migdia en plena coberta de la Seu Vella de Lleida, davant la Torre dels Exorcismes. Hi ha un moment que sembla com si estigués llegint un còdex medieval i, en un altre, com si estigués tocant una flauta.

Misteris de l’arquitectura o caprici provocat de forma casual pel sol? Com a mínim, un fenomen curiós que va descobrir a començaments d’any el fotògraf lleidatà Ramon Lladós i que dona ara a conèixer després de mesos i mesos de pacient observació. “Estava prenent fotos de la Seu Vella des de la passarel·la per als vianants de Cappont quan, de sobte, el vaig veure”, va explicar a SEGRE.

Per als amants dels misteris i fenòmens inexplicables i per acabar-ho d’adobar, l’ombra del sol està provocada per la denominada Torre dels Exorcismes. Això sí, Lladós ha comprovat que l’efecte només es produeix a la tardor i l’hivern, quan l’arc del sol creua el cel més a prop de l’horitzó, i durant les hores del migdia.

“Des de fa unes setmanes ja es pot apreciar de nou”, va comentar aquest fotògraf aficionat sobre una ombra que va creixent a mesura que passa el sol per sobre del monument i fins que desapareix. Un fenomen òptic (o un misteri ocult) que vol divulgar entre la societat lleidatana com un atractiu afegit del principal i més simbòlic monument de la ciutat de Lleida.