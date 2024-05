Quart reg per al Canal d'Urgell amb el pantà de Rialb ja al 50%

El riu Segre al seu pas per Balaguer portava 32 metres cúbics per segon, gairebé el mateix que a Lleida. - ESMERALDA FARNELL

Els pantans del Segre, Oliana i Rialb, sumen actualment 270 hm³. El primer està gairebé al 83% de la seua capacitat, amb prop de 70 hm³, i el segon en té 170,17 més que l’any passat per aquestes mateixes dates i frega el 50% amb gairebé 200 hm³, segons les últimes dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Per aquesta raó, el Canal d’Urgell preveu donar “amb tota probabilitat” un quart torn de reg, a l’espera que la decisió es ratifiqui avui per la directiva. El president de la comunitat, Amadeu Ros, va avançar que en l’actualitat entra al sistema més aigua que la que s’utilitza gràcies a les últimes precipitacions i el desglaç gradual. Ahir es van arribar a registrar 20 litres per metre quadrat al Pirineu, justament a la capçalera del Segre, i fins a 23 al Pla. El pronòstic és que continuï plovent els propers dies. A més, les temperatures no són elevades. Quant a l’aforament del riu, el Segre va arribar a assolir els 50 metres cúbics per segon a Oliana sobre les 12.45 hores d’ahir, que a Seròs van ser de 114,60 metres cúbics per segon.

Aquesta tònica a la conca del Segre es pot traslladar a la de la Ribagorçana i la Pallaresa, de manera que es pot desterrar definitivament el fantasma de la sequera i tranquil·litzar els regants. A més, les reserves de neu serien suficients per omplir el pantà de Camarasa, tal com va informar SEGRE dijous passat. De fet, a la conca de la Pallaresa, el pantà de Talarn o Sant Antoni està al 99,5%, la qual cosa obliga Endesa a mantenir les operacions de regulació alleujant cabal per tenir el marge de seguretat en cas de crescudes. Terradets està al 97% i també desembassa, i Camarasa, al 83,6%. Sant Antoni té 78,6 hm³ més que fa un any i Camarasa gairebé 60 més. De fet, els pantans de la Pallaresa van arribar la setmana passada al màxim de la seua capacitat i des d’aleshores desembassen cap al Segre. Els dos rius registren la crescuda més gran en 4 anys.