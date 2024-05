Un total de 201 voluntaris que van fer possible la quinzena edició de la CATiGAT es van reunir al Palau d’Anglesola per celebrar l’èxit de l’esdeveniment esportiu, que el passat 28 d’abrilva congregar 850 ciclistes. També es va retre un homenatge a Joaquim, ciclista de Bellvís i organitzador de diverses edicions de la CATiGAT, que va morir sobtadament, fa just una setmana. L’edició del 2025 se celebrarà a Ivars d’Urgell.