Només 1 de cada 5 municipis té punts de càrrega públics per a cotxes elèctrics

La xarxa d'accés públic per carregar cotxes elèctrics a Lleida encara està a les beceroles, amb tot just cent estacions en 46 dels 231 municipis. Gairebé tots els de gran potència estan en zones turístiques i eixos viaris principals, mentre que d'altres ni tan sols apareixen als mapes que utilitzen els conductors per planificar els viatges.

El desplegament de la xarxa de punts de recàrrega d’accés públic per a cotxes elèctrics avança a Lleida, encara que ni per casualitat ho fa a la velocitat de la llum. Només un de cada cinc municipis de la demarcació –46 de 231– disposa de punts de càrrega accessibles per a tots els conductors, segons la nova base de dades publicada per la DGT. Altres d’ús restringit, en restaurants, hotels, supermercats o centres esportius, a més dels Supercarregadors de Tesla, completen l’oferta per als usuaris d’aquests vehicles. Davant el lent avanç dels punts de recàrrega, la implantació d’automòbils elèctrics i híbrids endollables creix a un ritme molt més ràpid: n’hi havia 1.519 a la província el 2022 i se’n van matricular 842 més el 2023.

Segons la DGT, operen a Lleida 7 companyies de recàrrega pública. Són Endesa, Etecnic, Iberdrola, Repsol, Ionity i Atlante, que han desplegat prop d’un centenar d’estacions i sumen uns 300 punts de càrrega, amb potències que van dels 7 als 350 kW. D’aquests, un 2% són de càrrega lenta (menys d’11 kW de potència), un 17% de càrrega semiràpida (entre 11 i 21 kW), un 71% de càrrega ràpida (entre 22 i 50 kW) i un 10% de càrrega ultraràpida (més de 50 kW). Els de càrrega semiràpida i ràpida es troben en entorns urbans, mentre que els ultraràpids es concentren en zones turístiques o a prop de les principals vies de comunicació.El fet que moltes zones rurals no apareguin en plataformes ni mapes que recull la xarxa de punts de recàrrega dificulta l’arribada de nous visitants que utilitzen aquests vehicles. Encara que hi ha qui hi veu l’oportunitat de revertir la situació. És el cas d’Estamariu, on l’Associació Comunitat Energètica de l’Alt Urgell-la Vall del Port Negre ha promogut els dos primers punts de càrrega públics del municipi per atreure visitants.

Els carregadors ultraràpids, amb prou feines un 10%

La xarxa de càrrega ultraràpida –superior als 50 kW– amb prou feines representa un 10% dels 300 punts d’accés públic a Lleida. En la mateixa línia, només dos punts de recàrrega ofereixen potències iguals o superiors als 300 kW. Les dos es troben en àrees de servei de l’autovia A-2, i són les úniques en les quals els temps de recàrrega s’atansen als de proveïment de vehicles de combustió. El més gran el va inaugurar la companyia Endesa a Fonolleres el mes passat, i té capacitat per a sis vehicles, sumant una potència total de 922 kW.

