Un poble de Lleida canvia de nom: Saurí passa a dir-se Seurí

El ple de l’ajuntament de Sort ha avalat per unanimitat el canvi de la denominació del poble de Saurí per Seurí. El canvi al nomenclàtor respon a una petició que un grup de veïns va tramitar davant del consistori el mes de gener passat.

L’ajuntament va encarregar un estudi tècnic per determinar les raons que recomanen el canvi del topònim. Destaca que els veïns d’aquest poble han pronunciat des de sempre el nom del poble com Seurí en lloc de Saurí i per això se senten més identificats amb el topònim escrit amb e. No s’ha trobat al Pallars cap altre topònim amb vocal tònica que s’escrigui amb a i es pronunciï e. En aquests casos, l’escriptura i la pronunciació sempre coincideixen. Aquest estudi també destaca que, per defensar la parla del Pallars, és oportú protegir la pronunciació amb e.