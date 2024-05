Demanen que el consistori s'impliqui amb les colònies a Gerri de la Sal

El local de socis de la Societat Ateneu va acollir una xarrada per rememorar els 50 anys de l’entitat. - LAIA PEDRÓS

El local de socis de la Societat Ateneu de Tàrrega va acollir recentment una xarrada col·loqui sobre els cinquanta anys de l’Associació Colònia Sant Eloi de Tàrrega, a Gerri de la Sal. A més de rememorar moltes anècdotes i vivències, el seu president, Blai Farran, va explicar que “des de la junta treballem per reimplantar les colònies amb la implicació de l’ajuntament”. Va recordar que “quan es van haver de registrar oficialment les colònies amb un NIF, la propietat va passar en mans del bisbat de Solsona però existeix un document que garanteix el dret a l’ús per a tota la vida a l’entitat mentre existeixi una junta”. Farran considera que “amb la involucració de l’ajuntament es podrien reimpulsar les colònies, i més pensant en l’àrea d’Educació i totes les escoles de la ciutat, que podrien anar de colònies allà i així mantenir en condicions sempre aquest racó de Tàrrega a Gerri de la Sal”. Farran va reconèixer que es tracta d’un equipament “insígnia” per als veïns de Tàrrega.

Els orígens de l’associació es remunten a l’any 1974, quan un grup de veïns va prendre la iniciativa de construir una casa de colònies al Pallars per a acampades infantils. Actualment, la casa es manté gràcies a les colònies que realitzen la cooperativa de Lleure Quàlia i la Catequesi Parroquial. En els últims anys també s’han portat a terme actuacions per millorar les instal·lacions.Per celebrar el mig segle de l’entitat, ahir diumenge va tenir lloc una gran trobada a Gerri de la Sal amb totes les persones que han format part de les colònies durant aquests 50 anys amb jocs, tallers, concert i menjar popular.

El 1974 un grup de veïns va construir una casa de colònies al Pallars per a acampades infantils