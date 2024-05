Pobles del Pallars Sobirà denuncien fallades de cobertura mòbil des del març

Els alcaldes de Rialp i Soriguera, en el Sobirà, denuncien funcionament defectuós des de fa almenys tres mesos en la cobertura de telefonia mòbil de Movistar, sense que la companyia els hagi donat solucions de moment. Asseguren que és una situació que també pateixen a Sort i Baix Pallars per les queixes que els han comunicat els seus respectius alcaldes.

Segons l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, “des de mitjans de març que em queixo, encara que l’avaria ve d’abans, que es tallen les trucades i que el servei no és bo. A primers d’abril em van dir que tenien dificultats amb el cablatge de coure per instal·lar 3G i 4G. Des d’aleshores tot han estat excuses fins divendres passat, quan em van notificar des de l’empresa que sol·licités la instal·lació d’una antena per garantir la cobertura”. Sabarich va remarcar que “van admetre que falla una de les seues instal·lacions, però fa tres mesos que ells cobren un servei que no estan donant. Com que aquí som pocs no els importen les queixes”, va incidir.

En el mateix sentit es va expressar l’alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevilla, que va remarcar que després de les queixes presentades pel consistori la companyia va reconèixer que era un funcionament deficitari d’una antena que dona servei a aquests quatre municipis, “però que no tenien pressupost per canviar-la”. L’ajuntament d’aquesta població ha presentat les seues reclamacions davant de l’empresa de telefonia i també davant de la Generalitat.

Fondevilla va puntualitzar que al seu municipi tenen els mateixos problemes que a Rialp. “Depèn d’on t’ubiques no tens cobertura, les trucades es tallen i és un problema.” Tant Sabarich com Fondevilla van coincidir que hi ha desenes de queixes de veïns als respectius consistoris per la repercussió en els negocis i el teletreball del qual depenen i els consta que molts clients s’han donat de baixa de la companyia per passar-se a altres de la competència.

Consells dels ajuntaments als clients davant la falta de resposta

L’alcalde de Rialp aconsella als afectats per la falta de cobertura que utilitzin les xarxes socials per explicar les seues queixes, que reclamin davant la Generalitat pels problemes que els està causant no tenir cobertura i que abordin els tràmits per donar-se de baixa de la companyia, ja que és una “vergonya tant en gestió com pel que fa a atenció”, va assegurar Sabarich. “Fa tres mesos que esperem una resposta perquè ens diguin que no poden fer res i deixar a les nostres mans la solució, quan no la podem donar.”

L’alcalde de Soriguera va remarcar que li consta que molts veïns ja s’han canviat a Orange o Vodafone. Telefónica va indicar ahir que no li consta incomunicació a la zona malgrat que avui revisaran si hi ha algun problema puntual i recolliran informació.