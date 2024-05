Segona ampliació de la llar d'infants d'Agramunt en dos anys

L’ajuntament d’Agramunt ha iniciat les obres per ampliar de nou la llar d’infants municipal L’Era després que a finals de l’any 2022 ja es portés a terme una primera ampliació. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va reconèixer que s’han vist obligats a ampliar l’equipament en dos ocasions perquè “tenim molta demanda”. L’edil ho va atribuir a “un canvi en les prioritats i casuístiques familiars i a l’escolarització gratuïta en l’etapa educativa I2 per part del departament d’Educació de la Generalitat”, mentre que va assegurar que “la natalitat no ha parat de disminuir en els últims anys”, fet que d’entrada podria semblar contradictori.

Val a recordar també que actualment la llar d’infants municipal és l’única que hi ha a Agramunt arran del tancament de la del col·legi Mare de Déu del Socós. L’ampliació ara en curs permetrà que el centre educatiu passi de les 82 places actuals a 103, “el màxim de la seua capacitat possible”, va assegurar Fernàndez. Al principi, la llar d’infants L’Era es va plantejar amb cinc línies (una d’I0 i dos d’I1 i I2). Actualment té sis línies (2 per curs) mentre que a partir del curs 2024/2025 podrà oferir fins a vuit línies que aniran variant segons la matrícula. L’alcaldessa va destacar que “estem adaptant totes les aules perquè puguin utilitzar-les tots els nens, independentment de l’edat, per anar acoblant-nos a la demanda real de cada curs”.

L’actual llar d’infants L’Era d’Agramunt va ser estrenada el curs 2019/2020 després que l’ajuntament reconvertís l’anterior en l’Espai Cívic perquè estava situada en zona inundable. El setembre de l’any 2022, un grup de famílies va protestar per reclamar més places a Infantil 0.