Ferida molt greu la conductora d'un turisme en un xoc contra un tractor a Almacelles

Una dona ha resultat ferida de gravetat aquest dimarts en xocar el turisme que conduïa amb un tractor al terme municipal d'Almacelles per causes que s'investiguen. El conductor del tractor també hauria resultat ferit. L'accident s'ha produït quan faltaven pocs minuts per a dos quarts de nou del matí a l'altura del punt quilomètric 2,1 de l'L-902, la carretera que uneix Almacelles i Alfarràs.

