Lleida entrarà al juny amb els pantans plens i una reserva de més de 90 hectòmetres de neu al Pirineu

L’Informe d’Estimació de Reserves de Neu de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ressenya per a aquesta setmana capes nivals de 71,8 hectòmetres per a la conca del Segre, 21,8 per a la Noguera Pallaresa i 42 per a la conca de la Ribagorçana, i preveu que es redueixin en 10,8, 11,7 i 19,2 fins dilluns vinent, el que deixa un balanç conjunt de 93,9.

Aquest volum de neu, suficient per ocupar l’equivalent a la capacitat d’embassament de pantans com Oliana, al Segre, arriba després de dos anys d’intensa sequera i permeten donar pràcticament per garantida la campanya de regs i per àmpliament coberts els proveïments urbans, a més d’elevar de manera notable les expectatives de producció hidroelèctrica.

Fa un mes SEGRE explicava que les reserves de neu que s’acumulen a les capçaleres del Segre, el Noguera Pallaresa i el Noguera Ribagorçana multipliquen per trenta les de fa un any (272 hectòmetres cúbics per 9), una cosa que permet afrontar la fase de més demanda de l’any hidrològic amb la tranquil·litat que suposa sumar aquest volum a què emmagatzemen els embassaments d’aquests tres sistemes, que pràcticament duplica el de l’any passat

L’estat dels pantans de Lleida, actualitzat

El pantà de Sant Antoni, en Talarn, al Pallars Jussà, va començar fa quinze dies a desembassar aigua en arribar a superar el límit de la seua capacitat, 227,675 hectòmetres cúbics. Feia quatre anys que les comportes de l’embassament de Sant Antoni no s’obrien per deixar anar aigua.

A la conca del Pallaresa, el pantà de Talarn, es troba al 100% de la seua capacitat, Terradets en el 97% i el de Camarasa al 80%. El total, la conca es troba al 92,28% de la seua capacitat.

La conca del Segre continua creixent i Oliana ja ha superat el 85% de la seua capacitat, mentre que el pantà de Rialb, que la setmana passada va superar després de molts mesos supera el 50%, avui ja compta amb el 54% de la seua capacitat total. En total la conca es troba al 60%.

A la conca del Ribagorçana: Escales ha pujat en una setmana fins al 95%, Canelles puja una mica més, fins el 29%, i Santa Anna segueix estabilitzat amb un 86%. Entre els tres pantans sumen el 51,21% de la seua capacitat total, amb 545 hectòmetres cúbics d’aigua.

I finalment Mequinensa no para de créixer i ja suma 1294 hectòmetres, que són el 94% de tota l’aigua que pot emmagatzemar.

Mont-rebei , encara sense poder navegar

El congost de Mont-rebei, a la vall de la Noguera Ribagorçana entre Catalunya i Aragó (Àger i Viacamp), i una de les joies del turisme de la província de Lleida que rep centenars de visitants cada setmana, encara no permet la navegació per les aigües del pantà de Canelles pel baix nivell d’aigua, ja que actualment està al 29% de la capacitat. Per poder allotjar embarcacions necessita, com a mínim, arribar al 50% d’aigua.

Va recuperant. Fa pocs mesos no arribava al 18% de la seua capacitat (avui 29%), i per sobre, el pantà d’Escales es troba el 95% i per sota el de Santa Anna té aigua al 86% de la seua capacitat.

Això no impedeix als visitants d’atansar-se a fer la seua singular ruta per la roca excavada. De fet, SEGRE publicava fa uns dies que el pàrquing de Sant Esteve de la Sarga tenia totes les places reservades.