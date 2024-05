Alcaldes del Segrià rebutgen una nova línia d'alta tensió de REE al saturar el territori

Alcaldes del Segrià van mostrar aquest dimarts el rebuig a una nova línia d’alta tensió de 220 quilowatts i 70 quilòmetres que projecta Red Eléctrica (REE) i que travessarà Massalcoreig, Seròs, Aitona, Torres de Segre, Montoliu, Sudanell i Albatàrrec. Començarà en el municipi oscenc de Penyalba i acabarà a la central de Magraners, a Lleida, on se soterrarà ja que travessa zona urbana. Consideren que satura el territori ja que per la mateixa zona transcorren una línia de mitjana i una altra d’alta tensió i rebutgen categòricament convertir-se en un corredor elèctric.

Quatre dels edils es van reunir a la tarda d’urgència a Torres per analitzar el projecte que l’empresa encara ha de redactar i que encara ha de sortir a exposició pública, període en què presentaran al·legacions. De fet, van acordar canalitzar-les a través del consell del Segrià. Tècnics de REE es van reunir prèviament amb alguns d’ells per presentar-los la iniciativa que es preveu desenvolupar en els propers quatre anys per reforçar el servei elèctric de la zona, segons va explicar l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol. En aquell termini també es contactarà amb tots els afectats per procedir a les expropiacions de terreny pertinents.

L’alcalde de Torres de Segre, Àxel Curcó, va plantejar la possibilitat d’augmentar la capacitat d’una de les altres dos línies ja existents, proposta que els tècnics de REE van desestimar al considerar que ja estan sobrecarregades, i Pujol va exigir canviar el traçat. Exigeixen que es minimitzi l’impacte ambiental i que es compensi els pobles si han de permetre el pas d’aquesta infraestructura, ja que alguns temen que sigui declarada obra d’interès i l’Estat hi doni llum verda sense tenir en compte les seues reclamacions. La previsió és que el projecte estigui enllestit aquest estiu perquè es pugui presentar davant dels ajuntaments afectats el mes de setembre. Llavors s’abordarà la tramitació d’impacte ambiental.

Demanen inhabilitar l’empresa Eléctrica del Montsec

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha demanat al Govern central que inhabiliti distribuïdora Eléctrica del Montsec SL pels reiterats i greus incompliments de la normativa sectorial i les queixes del territori per la nul·la inversió en les zones a les quals dona servei. Segons el regidor d’Àger, Jordi Cortasa, ja el 2018 se li va reclamar que renovés els comptadors per altres d’intel·ligents ja que no estan actualitzats i també que renovi les línies del cablatge perquè moltes passen a prop dels habitatges, la qual cosa pot causar accidents. En alguns punts, els pals estan apuntalats. Cortasa va indicar que el servei és pèssim i que ja s’han presentat reclamacions a la Generalitat i al síndic de greuges. La firma dona cobertura a Àger i tots els seus nuclis agregats però també a part del municipi de les Avellanes i Santa Linya, Camarasa i Os de Balaguer. Cortasa va indicar que l’única solució per comptar amb unes instal·lacions pròpies del segle XXI és que intervingui l’Administració ja que l’empresa acumula un rosari de requeriments i sancions i no reben resposta.