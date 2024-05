Una doble avaria deixa Balaguer sense servei d'aigua de boca

“És l’única via de proveïment que tenim fins que puguem restablir la captació del riu Segre”, i aquí “no ens pot tremolar el pols. No es pot jugar amb el proveïment dels gairebé 18.000 habitants de la ciutat i de tots els serveis”, explica l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, que aquest dimarts va ordenar mitjançant un decret reobrir la presa de la séquia del Cup després d’haver-se quedat la capital de la Noguera sense subministrament d’aigua de boca des de dilluns al migdia. La presa de la séquia, que és des de fa diversos segles la principal captació d’aigua de boca de la ciutat, va ser tancada el 5 d’abril per la comunitat de regants (de la qual el consistori és partícip com a propietari d’una parcel·la) al·legant que l’ajuntament no es troba al corrent de pagament.

Els regants reclamen al consistori una quota anual de 44.000 euros, derrames al marge, per reprendre el subministrament, taxació que el consistori rebutja fins a conèixer el desglossament.El tall, ratificat de facto pel jutjat de guàrdia de Balaguer al rebutjar les mesures cautelars per reprendre el subministrament que havia plantejat la Paeria, va obligar el consistori a recuperar el proveïment alternatiu del Segre, amb aigua de pitjor qualitat i amb una autonomia menor, de tot just una jornada en cas d’interrupció, per la poca capacitat del dipòsit.

Aquest últim cap de setmana va començar a fallar la bomba principal, que els tècnics municipals van decidir enviar a reparar dilluns i activar mentrestant la de reserva. Tanmateix, aquesta es va cremar al cap de set hores de funcionament. També es troba en reparació.“Ens hem quedat sense possibilitat de captar aigua”, assenyala González, que després de demanar assessorament jurídic i tècnic va optar per ordenar la reobertura de la presa de la séquia del Cup a través d’un decret la fundamentació jurídica del qual apel·la a la situació d’emergència generada per la doble avaria.

El decret municipal canvia les posicions en el debat judicial

■ La decisió de l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, d’ordenar la represa del subministrament des de la séquia del Cup mitjançant un decret altera les posicions del consistori i els regants davant del jutjat. Fins ara, la Paeria tenia el paper de demandant/denunciant, la qual cosa l’obligava a provar l’eventual il·legalitat del tall executat per la comunitat. Tanmateix, ara, a l’haver-se reprès el proveïment des de la séquia mitjançant una resolució municipal que apel·la a l’emergència per no deixar sense aigua una ciutat de gairebé 18.000 habitants, la càrrega de la prova de qualsevol irregularitat recau sobre els agricultors, la comunitat dels quals celebra avui la seua assemblea anual. L’ajuntament preveu reactivar la captació del Segre quan disposi de bombes.