Demanen més inversió en la millora del camí de Corçà a Mont-rebei

Mig centenar de persones van participar ahir en una acció comunitària organitzada per l’associació de veïns i amics del nucli de Corçà i la Pertusa, a Àger, que va consistir a tapar clots de la carretera amb quitrà fred i terra que uneix aquests nuclis amb el congost de Mont-rebei, que té una longitud de 7 quilòmetres. Després de més de 15 anys de reivindicacions el departament d’Acció Climàtica i l’ajuntament d’Àger preveuen iniciar en dos setmanes una millora d’aquest tram de carretera que contempla una inversió de 400.000 euros. Els veïns consideren que aquests treballs no seran suficients per millorar la via que és utilitzada per milers de visitants durant l’any, a més dels agricultors i grangers per anar a les seues explotacions. La presidenta de l’entitat, Mercè Ardiaca, va apuntar que la inversió prevista “no és suficient” i fins i tot va posar en dubte que els treballs s’iniciïn en un parell de setmanes. “Serà un pedaç més i la carretera requereix una actuació integral”, va assenyalar. “Amb aquesta jornada volem deixar constància que falta més inversió i no un pedaç”, va afegir. Per la seua part, l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, va explicar que el consistori ja ha sol·licitat en diverses ocasions traspassar la carretera a la Diputació. “El consistori no pot mantenir la via ni tenim els recursos necessaris”, va dir la primera edil.