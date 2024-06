Greu un motorista en una col·lisió frontal a la carretera C-13 a Castell de Mur

Un motorista va resultar ferit de gravetat ahir a la tarda en una col·lisió frontal a la carretera C-13 al seu pas per Castell de Mur. També va resultar ferida una altra persona que va ser evacuada a l’hospital de Tremp amb ferides de diversa consideració. L’accident es va produir a les 18.23 hores quan, per causes que es desconeixen i que s’investiguen, una moto i un cotxe van xocar frontalment a l’altura del quilòmetre 73. A conseqüència de l’impacte, el motorista va resultar ferit i va haver de ser evacuat en helicòpter a l’Arnau de Vilanova de Lleida.

Fins al lloc de l’accident van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies i un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La carretera va estar tallada en els dos sentits de la marxa durant dos hores per facilitar la feina dels serveis d’emergències.

D’altra banda, una persona també va resultar ferida ahir al sortir de la via amb el seu vehicle a la C-12 a Albatàrrec. L’accident es va produir a les 08.30 hores i el cotxe va caure per un terraplè d’uns set metres d’altura. Al lloc dels fets van acudir dos dotacions dels Bombers i efectius del SEM que van traslladar el ferit a l’Arnau de Vilanova.