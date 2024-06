Adjudiquen el pas inferior al baixador de Térmens

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha adjudicat les obres de renovació del baixador de Térmens, amb un nou pas sota les vies del tren, rampes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i escales fins a l’andana per un import de fins a 846.000 euros i un termini d’execució de vint setmanes. La construcció d’aquest pas inferior inclourà l’adequació dels accessos i de l’entorn del baixador, des del carrer la Sucrera fins a l’andana, i permetrà millorar la seguretat dels usuaris.

Així mateix, s’ha iniciat el procés de licitació per renovar un tram de set-cents metres de via fèrria entre les estacions de Térmens i Vilanova de la Barca. L’actuació preveu una inversió de 700.000 euros. Els treballs preveuen renovar tant el carril com les travesses, que passaran a ser de formigó monobloc, substituint les actuals de dos blocs. L’any 2022 ja es va renovar un tram anterior al que està previst i també es van canviar els carrils i travesses. Aquest projecte també contempla la depuració total del balast i els treballs es faran en horari nocturn per no afectar el servei de la via del tren de la línia de Lleida-la Pobla de Segur.