Un home mor ofegat arrossegat per un remolí al riu Segre a la Noguera

Un home de mitjana edat de Balaguer va morir ahir ofegat mentre es banyava al riu Segre a Gerb, a Os de Balaguer, a la Noguera. Els serveis d’emergències van ser alertats sobre les 16.47 hores que una persona havia desaparegut mentre era al riu a la zona coneguda com Lo Sols de la Plana.

Ràpidament es van activar deu dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, de les quals dos eren del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtic, un helicòpter que va sobrevolar tot el tram fluvial a la recerca de la persona desapareguda.

Cap a les 18.45 hores, efectius dels GRAE Subaquàtic van localitzar el cos sense vida a l’interior de l’aigua, a prop del lloc on l’havien vist per última vegada. Posteriorment, van treure el cos i els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i la identificació de la víctima.

A banda dels Bombers, fins al lloc es van activar tres dotacions de la policia catalana, i dos unitats i un psicòleg del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Al lloc també es trobava la persona que va donar la veu d’alarma i que s’estava banyant al riu amb la víctima. Segons va informar el president de la comunitat islàmica de Balaguer, Karim Kartit, les dos persones eren per la zona i van decidir banyar-se per contrarestar la calor. Després d’estar a l’aigua diverses vegades, en una d’aquestes es van veure arrossegats per un remolí.

Un d’ells va poder sortir, però quan va voler buscar el seu company per auxiliar-lo, el va perdre de vista. Llavors va trucar al líder de la comunitat islàmica, que va avisar el 112. La víctima, d’uns 49 anys, i el seu acompanyant són veïns de Balaguer, va explicar.

Demanen no banyar-se a la zona, on ja va morir un altre jove

El líder de la comunitat islàmica de Balaguer va explicar que divendres vinent demanarà durant la pregària que no es banyin en aquesta zona, ja que és perillós i no hi ha cap senyalització. Així mateix, va destacar que és un lloc amb afluència de banyistes. Val a recordar que a la mateixa zona, a la partida d’Horta d’Amunt, va morir el maig del 2022 un jove de 19 anys, veí de Balaguer, a l’ofegar-se al riu Segre quan va rescatar la seua sogra de l’aigua però ell va ser arrossegat pel corrent.