La CHE reparteix aigua de Rialb i exigeix acords el 2025

El president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Carlos Arrazola, ha firmat aquesta setmana el repartiment de l’aigua del sistema Oliana-Rialb per a l’actual campanya de regs, ja que Canal d’Urgell i Segarra-Garrigues no han estat capaços d’arribar a un acord. La resolució estableix que dels volums emmagatzemats als pantans del Segre destinats al regadiu, el 92% és per als regs del Canal d’Urgell, mentre que el 8% restant és per al Segarra-Garrigues o, el que és el mateix, de cada 13 hm³, 12 són per a l’Urgell i un per al Segarra-Garrigues, tal com va avançar aquest diari al maig. La CHE especifica que la proporció fixada és anàloga a la de la campanya anterior i aconsella que de cara al futur que els criteris de distribució s’estableixin de manera “consensuada i anticipada” entre les dos comunitats. Ahir dimarts, Oliana i Rialb sumaven 296 hectòmetres cúbics, dels quals són usos prioritaris proveïments i cabal ambiental. El president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va indicar que s’està ajustant al màxim la distribució de torns i que es farà el possible per estalviar recursos per a la pròxima campanya. El president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va explicar que el repartiment comportarà 24 hectòmetres cúbics per a tota la campanya que hauran d’ajustar encara que aquest reg està molt tecnificat.

En un altre ordre, l’Executiu va aprovar ahir destinar 53 milions d’euros a dos línies d’ajuts dirigits a comunitats de regants per a la millora i modernització de xarxes de reg. La primera està dotada amb 25 milions d’euros i inclosa dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027 que, en aquesta ocasió, no disposarà de fons europeus. D’altra banda, també hi ha prevista la convocatòria una nova línia d’ajudes a les comunitats de regants que hagin subscrit convenis durant els anys 2023 i 2024 amb la Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries (Seisa) per executar obres declarades d’interès general per millorar l’eficiència per més de 28.070.000 euros.