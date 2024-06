Protecció Civil va activar ahir a la matinada la prealerta del pla especial d’emergència exterior del sector químic Plaseqcat per una fuga de 1.000 litres de vernís a Transbertran Logística de Tàrrega. Es va produir en un magatzem i no hi va haver afectats. Una dotació dels Bombers va contenir la fuita. Concretament, va escampar el vernís assecant-lo per evitar que s’estengués més i va acordonar la zona, informa Laia Pedrós.