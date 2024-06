Liciten dos noves estacions de càrrega ràpida de 50 kW per a cotxes elèctrics

La Pobla de Segur tindrà aquest estiu dos nous punts de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics al centre del municipi, que s’afegiran als altres dos que ja funcionen a prop de l’oficina de turisme. L’ajuntament ha licitat les obres per instal·lar-los al carrer Bellavia, a l’entrada del parc Alcalde Boixareu. Comptaran amb una potència d’uns 50 kW cada un, amb capacitat per carregar fins a quatre vehicles de manera simultània, encara que la potència de cada sortidor quedaria rebaixada a 25 kW en aquest cas. L’actuació s’emmarca dins del Programa Moves III, cofinançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea i s’ha dut a terme a través de la Central de compres del món local de l’Associació Catalana de Municipis. El seu cost ascendeix a 84.474,6 € sense IVA, i inclou també el software de gestió i el seu manteniment. L’alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, va explicar que serà el consistori qui assumeixi la seua explotació a través d’una taxa pública, encara que no descarta en un futur treure a concurs una concessió perquè comercialitzadores puguin optar a fer-ho. Aquests punts de recàrrega se sumaran a les més de 300 que actualment conformen la xarxa de càrrega pública a les comarques de Lleida.