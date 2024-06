Un llamp provoca un incendi en un molí de vent de Pujalt

Un aerogenerador va cremar ahir al matí en un parc eòlic de Pujalt, a l’Alta Segarra, i va cremar unes 2,5 hectàrees de vegetació agrícola. Un llamp que va impactar sobre el molí de vent hauria causat l’incendi. Els Bombers de la Generalitat van ser alertats a les 7.53 hores i fins al lloc van acudir dos dotacions terrestres i un mitjà aeri. També hi van col·laborar un equip d’una Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i agricultors que van llaurar una franja de seguretat que va evitar que el foc es propagués. Cap a les 12.00 hores el van donar per extingit.

D’altra banda, ahir es van registrar diversos incendis a les comarques de Lleida. A Alguaire, de matinada hi va haver un foc en una granja que va calcinar palla. Es va declarar a les 3.49 hores. Posteriorment, a les 6.04 hores, van ser alertats d’un incendi a Vilagrassa. Van cremar matolls i restes de fusta al costat d’una nau, que no va resultar afectada. Així mateix, set dotacions van acudir a primera hora de la tarda a Belianes al cremar-se unes restes vegetals que hi havia al costat d’unes sitges. Va cremar una extensió de trenta metres de llarg per cinc d’ample. Van activar maquinària pesant per escampar les restes. A mitja tarda va ser donat per extingit.