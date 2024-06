Les Olimpíades pallareses recuperen feines de pagès que estan desapareixent

Dos participants a les Olimpíades pallareses portant paques d'herbaCedida a l'ACN per Olimpíades pallareses

La segona edició de les Olimpíades pallareses se celebrarà aquest dissabte dia 15 a Ainet de Cardòs, al Pallars Sobirà. Es tracta d'una competició que vol recuperar feines de pagès que estan desapareixent per la mecanització del camp. L'organitzador de les Olimpíades pallareses, Cinto Ticó, ha explicat que entre les principals proves que hauran d'afrontar els equips destaca: dallar un tros d'herba, asclar troncs de llenya amb mall o fer un paller amb bales d'herba. Ticó ha dit que els jutges de les proves seran pagesos ja jubilats que havien fet aquests oficis i la majoria dels participants segurament serà la primera vegada que els fan. La voluntat dels organitzadors és crear un Comitè Olímpic Pallarès (COP).

Ticó ha explicat que les Olimpíades pallareses van néixer a Ainet de Cardós, al municipi d'Esterri de Cardós, però que la voluntat és que a partir d'ara sigui una prova itinerant i es celebri cada any a un municipi diferent del Pallars Sobirà. Per això, ha fet una crida a tots aquells interessats a presentar candidatura per acollir la prova.

Els equips són mixtos i estan formats per sis persones. Les proves combinen aspectes tècnics i físics. De moment hi ha tres equips inscrits i esperen que fins dissabte aquesta xifra augmenti.