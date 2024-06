Detingut a Mollerussa per robar 61 pales de reg valorades en més de 6.000 euros

Material recuperat per la policia en aquesta operació.Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat a Mollerussa un home de 39 anys que hauria robat 61 pales de reg en finques del Pla d'Urgell i la Noguera. La detenció és el resultat d'una investigació iniciada el 7 de juny després de tenir coneixement que, entre els dies 3 i 5 del mateix mes, s'havien furtat 61 pales de reg de 3 col·lectivitats de regants del canal d'Urgell, valorades en uns 6.100 euros. Concretament, eren de tres ramals del canal amb afectació a Linyola, Bellvís, Vallfogona de Balaguer, el Poal i Térmens. Els agents de la Unitat d'Investigació de Mollerussa van constatar que les pales s'havien venut en una deixalleria del polígon el Segre de Lleida i se'n van poder recuperar 31, que han esta retornades als propietaris. La investigació va finalitzar dilluns cap a dos quarts de dotze del migdia amb la localització i detenció a l'avinguda d'Armengol V de Mollerussa del suposat autor dels furts.

Els Mossos destaquen que els furts d'aquestes pales de reg, situades en diferents arquetes i pous de reg, són un problema ja que s'utilitzen per a regular la distribució de l'aigua de reg i són elements essencials per gestionar els cabals d'aigua de les diferents explotacions agrícoles. El seu robatori provoca perjudicis que es poden considerar greus, atès que alguns cultius poden patir estrès hídric per manca d'aigua i en canvi, altres camps poden quedar inundats.

Davant la situació de sequera, l'aigua és un bé molt valuós i està molt regulada, i la pèrdua d'aquest cabdal ha provocat pèrdues de cost incalculable en la collit i en els arbres d'algunes finques. L'aigua perduda es calcula en 100 litres per segon durant 8 hores en dues col·lectivitats de regants, mentre que a la tercera, les pèrdues han estat del doble, ja que han afectat a dos regs. El detingut, amb antecedents, va passar dimecres a disposició judicial davant del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.