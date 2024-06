Tanquen les escoles de Soses per un brot de puces

Les escoles públiques de Soses (Segrià) porten tancades des de dilluns passat com a conseqüència d’un brot de puces, la qual cosa ha obligat a repartir els més de 180 alumnes del centre per diverses instal·lacions municipals, com el saló de ball, la biblioteca, el saló de plens, el centre cívic o el camp de futbol, on han continuat rebent, les classes.

El tancament s’ha mantingut durant tota la setmana, la penúltima del curs, per la durada del tractament, que requereix tres aplicacions en dies diferents.

La presència de les puces, l’origen de les quals es desconeix, va ser detectada divendres passat durant una classe de gimnàstica. "Es va poder agafar a temps i cap nen no va arribar a patir picadures", va explicar l’alcaldessa, Sandra Marco, que va agrair als professors la seua disposició per continuar amb les classes en les noves ubicacions provisionals.