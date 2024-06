Ajornen la tramitació urbanística de la planta de biogàs de la Sentiu

La tramitació urbanística de la gran planta de biogàs que el grup danès CIP promou a la Sentiu de Sió ha quedat ajornada en la comissió d’Urbanisme de Lleida. Estava previst que se sotmetés a aprovació inicial dimecres, però es va posposar per a una futura sessió, segons el departament de Territori. El projecte ha de repetir una altra vegada aquest tràmit, que va superar per primer cop fa un any, arran de defectes de forma en la seua documentació que va denunciar la plataforma Pobles Vius, contrària a aquesta instal·lació. Aquesta entitat promou ara una campanya d’al·legacions per evitar que el complex obtingui l’autorització ambiental de la Generalitat.

La comissió d’Urbanisme de Lleida va emetre els primers informes per a la tramitació d’unes altres quatre plantes de tractament de residus orgànics, dos dels quals són l’ampliació de les plantes de biogàs de la granja Torre Santamaria, a la Noguera, i la de Porgapocs, al Pla d’Urgell. Ambdós són pioneres a depurar el metà procedent de dejeccions i altres residus orgànics per obtenir biometà, apte per injectar-lo a la xarxa gasística. També va informar sobre el projecte d’una gran planta de biogàs entre els municipis de Torrefarrera i Alguaire i una altra de compostatge en aquesta última localitat.

Aquests són alguns dels 25 projectes per a instal·lacions de tractament de residus que estan actualment en diferents etapes de la seua tramitació en 19 municipis de les comarques de Lleida. La majoria són per a residus orgànics, però també n’hi ha per als d’obres i industrials, i sumen més de 2,6 milions de tones a l’any.

Aprovada una gran central solar entre el Segrià i les Garrigues

La comissió d’Urbanisme de Lleida ha donat l’aprovació definitiva a una gran central solar de cinquanta-tres hectàrees de superfície entre el Segrià i les Garrigues. Es tracta del projecte denominat Auliver, amb una potència de 30 MW als termes municipals de Llardecans i la Granadella i en mans de la multinacional energètica francesa Engie.Aquesta és una de les poques centrals solars de gran mida i potència que han superat l’examen d’Urbanisme l’últim any. La comissió celebrada dimecres passat va deixar en suspens cinc grans instal·lacions que sumen una potència de 166 MW i desenes d’hectàrees de superfície. Així mateix, va emetre un primer informe per tramitar-ne una altra de 19 MW entre els municipis de Guimerà i Verdú.