Ponentia adjudica l'obra del port sec de Tamarit per operar ja el 2026

Ponentia, la promotora del port sec de Tamarit, va adjudicar ahir les obres d’urbanització de la plataforma a l’empresa Construcciones Marco per 20 milions d’euros. Els treballs, que inclouen l’explanació i la urbanització de les 141 hectàrees de terreny, començaran el mes d’agost amb la demolició de les edificacions situades al perímetre de la plataforma.

“Entre el gener i el febrer de l’any 2026 ja ha d’estar operativa la plataforma”, van explicar fonts de Ponentia, que pressuposen un termini de divuit mesos per executar aquesta fase de l’obra. Abans que acabi l’any preveuen adjudicar la construcció de la plataforma ferroviària, pressupostada en 60 milions, per completar després la inversió amb actuacions valorades en vint milions d’euros més.“Al gener ja deixarem que les empreses comencin a construir les naus”, van anotar les mateixes fonts. “La inversió forta és la que es farà dins de les parcel·les, on s’edificaran 500.000 metres quadrats de naus en les quals s’instal·laran les indústries”, van afegir.

“La meitat del sòl de la plataforma ja està compromès, i serà més industrial que logístic”

“La meitat del sòl ja està compromès, i serà més industrial que logístic”, van explicar des de Ponentia. “Les empreses volen transport net per rebre les matèries primeres i despatxar els seus productes, i aquesta és la solució que els ofereix la terminal, on establiran la producció”, van anotar.La terminal començarà a operar amb trens de fins a 550 metres de longitud, malgrat que tant els molls com la platja de vies tenen capacitat per als de 800. La causa es troba en les limitacions que imposa el pas per França, on encara no s’ha generalitzat la circulació dels més grans.