Es refugien a la terrassa per un incendi a casa seua, a la Molsosa

Dos persones van haver de refugiar-se ahir al matí a la terrassa després de registrar-se un incendi a casa seua, a la Molsosa, al Solsonès. Els serveis d’emergències van rebre un avís a través del 112 cap a les 09.20 hores en el qual s’alertava d’un incendi en un habitatge d’aquest municipi. Fins al lloc es van activar cinc dotacions dels Bombers, que a l’arribar van comprovar que a l’interior de la casa hi havia dos persones, que van poder refugiar-se a la terrassa, i una tercera ja estava a l’exterior.

Els efectius van fer tasques d’extinció del foc, que es van donar per acabades cap a les deu del matí, i van procedir a evacuar els inquilins que estaven refugiats a la terrassa, que van ser atesos pels sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per inhalació de fum i donat d’alta in situ, segons van informar fonts dels serveis d’emergències. Després d’apagar el foc, que va afectar la cuina de l’habitatge, els Bombers van fer tasques de ventilació del fum que s’havia acumulat a l’interior de la casa.En un altre ordre de coses, els Bombers també van treballar en l’extinció d’un incendi que va calcinar un contenidor al carrer Ferrer i Busquets de Mollerussa. L’avís es va rebre al migdia i va treballar-hi una dotació, ja que les flames només van afectar el contenidor.Val a recordar que divendres va tenir lloc un altre incendi en un immoble de les Borges Blanques, aquest cas en un bloc conflictiu al carrer Santiago Rusiñol. El foc, que va afectar el buit de l’ascensor, va obligar a confinar els veïns als seus habitatges i alguns d’ells van ser evacuats pels Bombers pel balcó. El SEM va atendre sis persones per inhalació de fum, de les quals cinc van ser traslladades a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El foc es va iniciar a les 13.38 hores del migdia i fins al lloc es van traslladar vuit dotacions dels Bombers, a més d’ambulàncies del SEM i patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local. L’incendi, per causes que s’estan investigant, va causar una gran columna de fum que va afectar les tres plantes del bloc, amb la majoria dels pisos okupats i que es troba sense llum des de dimarts de la setmana passada.