L'alcaldessa d'Alguaire renuncia avui al càrrec en un ple extraordinari

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després de ser nomenada alcaldessa d’Alguaire per sorpresa fa just un any, Imma Roca renuncia avui al càrrec en un ple extraordinari com a part de l’acord de govern que va assolir amb la formació municipalista Horitzó Alguaire 31, que preveu liderar l’ajuntament els tres anys que queden de mandat. Roca, l’única edil de Junts al municipi després de les eleccions del 28-M, va ser elegida amb el seu propi vot i els cinc d’Horitzó sense haver arribat a un acord previ i sense esperar-s’ho. Els altres cinc regidors estan en mans d’ERC. “Després d’un mes dur en què vaig estar sola”, Roca explica que va arribar a un acord amb la formació independent encapçalada per Joan Guillaumet que fixava que ella seria alcaldessa el primer any, i ell els tres següents.

Així, després del ple de renúncia d’avui, tenen previst convocar una altra sessió aquest mateix dimecres per nomenar el nou alcalde. “La llei ens permet trigar fins a 10 dies, però intentarem fer-ho d’urgència perquè optem a subvencions que hem de firmar aquesta mateixa setmana i el dia a dia de la casa ha de seguir el seu curs, un ajuntament petit no es pot permetre parar”, afirma Roca. Roca deixa l’alcaldia d’Alguaire, però continuarà formant part del govern municipal amb els seus socis de coalició, amb qui assegura que té “molts punts en comú”.