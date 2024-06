Ple demà a Alguaire per al relleu a l'alcaldia

Imma Roca, al costat de Joan Guillaumet, va fer un balanç del seu any d’alcaldessa en el ple de renúncia. - MAGDALENA ALTISENT

Imma Roca, de Junts-Impulsem, va renunciar ahir al càrrec d’alcaldessa d’Alguaire en el ple extraordinari tal com marcava l’acord de govern que va assolir amb la formació municipalista Horitzó 31, que liderarà el consistori els propers tres anys. Roca va fer un balanç dels projectes en marxa i dels que queden per portar a terme i es mantindrà dins de l’equip de govern, segons va explicar després de la sessió.

L’ajuntament ha convocat per demà dimecres a les 14.00 hores un altre ple en el qual prendrà possessió com a primer edil Joan Guillaumet. El que serà ben aviat nou alcalde va indicar que el relleu s’ha intentat fer amb la màxima urgència per continuar amb la política municipal amb normalitat. En les eleccions municipals de l’any passat Horitzó 31 va obtenir cinc edils, Esquerra cinc més i Junts-Impulsem, un.