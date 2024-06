El Govern planteja 4 carrils en 8,5 km de l'N-240 entre Lleida i Margalef

L’estudi informatiu de la reforma de la carretera N-240 entre Lleida i les Borges Blanques planteja com a millor opció un traçat mixt: 8,5 quilòmetres de carretera desdoblada, de quatre carrils aprofitant el traçat de l’actual entre Lleida i la rotonda de Margalef (Torregrossa) i, a partir d’allà, una de nou traçat, d’uns 11 quilòmetres de longitud i tres carrils (2+1), que enllaçaria amb l’AP-2 poc abans de la connexió actual amb les Borges Blanques.

El document, que previsiblement es publicarà avui al Butlletí Oficial de l’Estat, aposta per la novena opció de les fins a quinze d’estudiades pel ministeri de Transports i Mobilitat que pretenen donar resposta a les reivindicacions del territori per salvar un dels punts negres de la xarxa viària a Ponent.

Les claus

Sinistralitat i peatge lliure . L’alliberament del peatge de l’AP-2 el setembre del 2021 i la desviació de camions van reduir el trànsit de l’N-240 a la meitat i la sinistralitat va caure en picat.

. L’alliberament del peatge de l’AP-2 el setembre del 2021 i la desviació de camions van reduir el trànsit de l’N-240 a la meitat i la sinistralitat va caure en picat. Propostes . El territori plantejava desdoblar o bé duplicar carrils. El ministeri dona una fórmula mixta.

. El territori plantejava desdoblar o bé duplicar carrils. El ministeri dona una fórmula mixta. Traçat triat. De Lleida a Margalef es duplicarien els carrils. D’allà a les Borges, la via seria nova i esquivaria el tren, la Femosa i l’AVE. Enllaçaria amb Juneda i l’AP-2

El mapa de la 240 que planteja el Govern

La gratuïtat del peatge de l’AP-2 des del setembre del 2021 i la desviació obligatòria dels camions per l’autopista (tret del trànsit interior) ja han acabat pràcticament amb la sinistralitat a l’N-240. Tanmateix, el volum de trànsit continua sent elevat i hi ha un important nombre d’enllaços amb carreteres locals i amb finques que el fan un traçat sensible.

La proposta del ministeri implica per al tram de Lleida a Margalef una carretera sobre l’eix de l’actual N-240 amb multicarril (2+2) en el qual es plantegen tres noves glorietes a nivell, per connectar amb enllaços locals, a distàncies d’entre 2,5 i 3 quilòmetres.

El tram entre Margalef i les Borges parteix d’aproximadament la rotonda actual (amb una nova glorieta) i, en un traçat de carretera 2+1 (amb un carril addicional d’avançament que servirà a cada sentit de forma alternativa), discorre primer sobre l’N-240 per desviar-se al quilòmetre 76 en direcció sud-est fins a enllaçar, uns 11 quilòmetres més endavant, amb l’AP-2 a l’alçada de les Borges.

L’estudi informatiu contempla una carretera que haurà d’evitar diversos obstacles. Amb el punt d’inici a l’AP-2 a les Borges Blanques (tal com contempla el document), la carretera surt de l’autopista en direcció nord-oest i voreja primer una zona de plaques solars i de basses de reg per traspassar mitjançant una estructura nova la línia de l’AVE.

Poc després de la via principal surt un enllaç amb l’LV-7023 a l’accés sud a la localitat de Juneda, si bé el disseny està condicionat pel curs del fondo de la Femosa, “que ha motivat”, assenyala el document, una “rectificació del traçat de l’LV-7023 cap al sud”. El traçat supera poc després la línia convencional del tren de la costa.

Fins ara, les autoritats locals havien plantejat o un desdoblament o bé la duplicació de carrils a l’actual N-240. Però l’aixecament del peatge de l’AP-2 va reduir a la meitat, o menys, el trànsit. El ministeri de Transports també ha vinculat aquest projecte al desenvolupament del polígon industrial de Torreblanca-Quatre Pilans de Lleida.

Les alternatives estudiades per a l’N-240 pel ministeri anaven des de la no-actuació fins a traçats nous i alternatius. La resta de l’N-240 fins a Tarragona es compon del tram d’autopista sense peatge al traçat lleidatà i de l’autovia A-27 entre Montblanc i el port tarragoní, que inclou el túnel del coll de Lilla. Només falta l’enllaç de l’A-27 amb l’AP-2 a Montblanc.