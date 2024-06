Intensifiquen la lluita contra l'ús de verins en el medi natural

Els Agents Rurals investiguen actualment les morts per presumpte enverinament de disset exemplars d’espècies protegides, entre elles exemplars de milà, que és una espècie en perill d’extinció. Les morts s’han produït al llarg d’aquest any a la demarcació i s’espera que arribin els resultats toxicològics. En els últims tres anys, les analítiques que s’han practicat van confirmar la mort per enverinament de deu exemplars de milà a Ponent.

Aquesta investigació té lloc en el marc de la intensificació d’actuacions per lluitar contra l’ús de verins rodenticides –coneguts com a raticides– prohibits al medi natural, una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat.L’ús de verins en el medi natural pot comportar penes de fins a dos anys de presó i sancions econòmiques. Des de l’any 2014, els Agents Rurals han tramitat vint-i-cinc atestats per aquesta causa. D’altra banda, des del 2005 s’han produït vint-i-cinc sentències condemnatòries a Catalunya, amb 38 persones condemnades.