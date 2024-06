Una gran planta solar construïda fa un any a les comarques de Lleida encara no pot generar energia

Una gran central solar construïda fa més d’un any a les comarques de Lleida encara no pot generar electricitat. És la de la Serra, una planta fotovoltaica cooperativa als afores d’Anglesola. El seu promotor, Som Energia, ha estat tramitant des del març del 2023 el permís necessari per poder connectar-la a la xarxa i posar-la en marxa en període de proves davant d’Endesa Distribución, Red Eléctrica de España (REE) i la Generalitat. Encara no sap quan ho aconseguiran.

La central solar de la Serra ocupa una superfície de 3,5 hectàrees, té una potència de 2,3 megawatts (MW) i pot generar més electricitat que la que consumeixen tots els habitatges d’Anglesola. Tanmateix, encara no ha abocat un sol quilowatt/hora a la xarxa elèctrica. Fonts de Som Energia van explicar que, després de finalitzar la construcció de la central solar el març de l’any passat, van obtenir a l’agost el permís d’Endesa Distribución per estendre el cable de connexió a la xarxa de mitjana tensió. Va començar llavors el tràmit per obtenir l’autorització per iniciar proves d’explotació, un procés que encara dura. Requeriments d’informació per part d’Endesa Distribución, com a titular de la línia de mitjana tensió, i de REE, com a operadora de la xarxa de transport d’energia, es van prolongar fins al mes de març passat.

Som Energia va poder sol·licitar llavors a la Generalitat l’autorització administrativa per funcionar en proves. Els promotors desconeixen quan l’obtindran. Una vegada aconsegueixin posar la central solar en marxa per provar el seu funcionament, hauran d’aconseguir un permís d’explotació definitiu.Tenir aquesta instal·lació inactiva produeix despeses a Som Energia sense ingressos com a contrapartida. El promotor ha de mantenir el sistema de videovigilància que envolta els panells solars. Així mateix, la garantia d’alguns components de la central es va esgotant sense haver pogut estrenar-los encara. Fonts de la cooperativa van indicar que els tràmits per posar en servei les seues diferents plantes ha estat llarg. Van indicar que en instal·lacions fora de Catalunya han pogut completar-los en prop d’un any, davant més d’un any en el cas de la planta d’Anglesola.